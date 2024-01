Avancée de la mer : Kafountine lance un SOS

La situation empire à Kafoutine. Après la montée des eaux de l'océan, la semaine dernière, menaçant le cimetière, le site historique, cultuel et religieux d'El Hadj Omar Foutiyou Tall et d'autres sites touristiques, les eaux ont aussi grignoté la route qui relie les îles de cette localité.





Le maire David Diatta alerte : "Les îles de Kafoutine sont en train de disparaitre. Ce n'est pas une menace, mais c'est un fait, parce que la bande continentale est prise en étau. Cette bande qui sépare la terre ferme de Kafoutine aux îles est maintenant fortement impactée et elle est en train de disparaitre."





Cette partie continentale fait face aux rizières et au village de Kafoutine. De ce fait, pour David Diatta, si rien n'est fait, les îles de Kafoutine vont disparaitre.

Le danger est donc permanent, d'après le maire. Et le spectacle qu'offrent le site d'El Hadj Omar Foutiyou Tall et le cimetière est "vraiment désolant", indique David Diatta. Il persiste : "On est sur une bombe écologique".





Parlant des pertes que risque la station balnéaire avec l'occupation de ces deux sites par les eaux, l'édile dit

qu'il est primordial et urgent de prendre des mesures pour éviter le pire. Il explique que la partie qui relie les îles de Kafoutine est maintenant coupée avec la montée puissante des eaux. Il faut attendre la marée basse pour pouvoir circuler sur cette bande de terre gagnée par l'érosion côtière.

Le maire Kafoutine précise qu'il faut des actions urgentes, afin de mettre en place des infrastructures de protection du littoral, avec des brises de mer et des rochers.





Ainsi, David Diatta alerte les autorités étatiques sur le danger qui guette cette commune balnéaire. Il sensibilise les défenseurs des Droits de l'homme et la société civile sur cette situation préoccupante de Kafoutine. Tout comme la communauté internationale afin de sauver cette localité avant que l'irréparable ne se produise.

David Diatta Maire espère ardemment que l'État va déclencher le plan ORSEC pour sauver Kafoutine.