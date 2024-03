Bambey : Aïda Mbodj déroule le tapis rouge pour Diomaye et lui promet une large victoire

Après Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Fatick et Kaolack, c'était au tour de la commune de Bambey, dans la région de Diourbel, d'accueillir la caravane du candidat Bassirou Diomaye Faye. Fief d'Aïda Mbodji, membre de la coalition DiomayePrésident, Bambey a déroulé le tapis rouge au poulain d'Ousmane Sonko.









Malgré les rigueurs du jeûne, des centaines de personnes se sont mobilisées pour offrir à leur ancienne édile (Aïda Mbodj) et son candidat un accueil populaire à quelques minutes de la rupture du jeûne.





Coordinateur départemental de la coalition, Alioune Badara Diouf a tenu à rassurer le candidat de l'ex-Pastef. «Bambey est prêt pour une victoire à plus de 80 %. On a sillonné toutes les communes et les villages du département. Bambey a déjà choisi et c'est Bassirou Diomaye Faye», déclare-t-il.





Dans la même veine, Aïda Mbodj promet une large victoire au soir du 24 mars pour amorcer "le changement tant attendu par le peuple sénégalais".





«Votez pour Diomaye, c'est voter pour un homme qui a les mains propres, qui jouit d'une grande probité morale. J'ai beaucoup aimé les propos de Moussa Sène Absa qui a dit que Diomaye est l'incarnation des grands hommes. C'est un sachant qui le dit», confie-t-elle.