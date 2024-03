Bassirou Diomaye Faye accueilli avec les honneurs au siège de sa coalition

Libéré dans la nuit du jeudi au vendredi 15 mars 2024, Diomaye Faye n'a pas perdu de temps pour se mettre au travail, à une semaine -jour pour jour- de la clôture de la campagne électorale pour la présidentielle du 24 mars prochain.







Comme il l'a annoncé hier devant la foule survoltée qui les attendait lui et son mentor Ousmane Sonko à la cité Keur Gorgui, le candidat de la coalition DiomayePrésident est arrivé à 11 h au siège de sa formation où il doit coanimer une conférence de presse (finalement elle se tiendra dans l'après-midi à l'hôtel Azalaï) avec son leader Ousmane Sonko qui l'a choisi comme candidat de substitution.





L'homme qui vient fraîchement de humer l'air de la liberté s'est déjà mis dans les habits d'un potentiel futur président. La stature, le protocole et tout le cérémonial renvoient au rituel de la station présidentielle qu'il convoite. Ce vendredi matin, militants, sympathisants et responsables de la coalition DiomayePrésident et du Pastef l'ont accueilli avec les honneurs.