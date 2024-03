Bassirou Diomaye Faye décortiqué par la journaliste Mamy Samb : « Il est très intelligent… Le cerveau de Pastef »

La journaliste Mamy Samb a suivi avec intérêt l’entretien du candidat Bassirou Diomaye Faye, dernièrement invité de Walfadjri. Arborant le plus souvent un boubou traditionnel, accessoirisé d’un bonnet et de babouches, Bassirou Diomaye incarne le typique homme sénégalais, « contrairement aux traits physiques, vestimentaires et gestuels qu’on a l’habitude de voir chez la plupart de nos hommes politiques qui, généralement, adoptent un style occidental », remarque la femme de médias.





Cette dernière a passé au crible les moindres gestes du « candidat de la rupture » qui se distingue des autres de par « sa simplicité, sa franchise ainsi que sa spontanéité ».