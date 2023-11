Baye Faal abattu à Touba : Les proches des suspects livrent leur version des faits

Suite aux violents affrontements à Touba entre Baye Faal et bergers qui ont occasionné un mort et trois blessés, le village de Thiayefally constitué essentiellement de bergers peulhs est actuellement sous haute surveillance de la gendarmerie. Les éléments de l'Esi de Touba ont quadrillé cette localité située à la périphérie de la cité religieuse, constate Seneweb.



Les habitants du village ont déclaré qu'aucun de leurs fils ne s'active dans le commerce de drogue ou de tabac. Ces derniers nient catégoriquement avoir tué le Baye Faal, Moustapha Niang.



Le chef du village El Hadji Dème accuse les Baye Faal d'avoir tué leurs chèvres avant d'emporter une cinquantaine de moutons dans leur enclos. Le notable dit avoir frôlé la mort.



Blessé à la tête, Aliou Dème a déclaré, pour sa part, avoir été dépouillé d'une somme de plus de 400 000 f cfa au cours des échauffourées.



Contacté par Seneweb, le porte-parole du khalife général des Baye Faal a promis qu'il va réagir prochainement.



Pour rappel, le Baye Faal tué laisse derrière lui deux épouses et des enfants. Son corps est à la morgue pour autopsie. 12 habitants du village de Thiayefally sont actuellement retenus à la brigade spéciale de Touba.



Les bergers suspectés ont fait des révélations explosives à travers cette vidéo ci-dessous: