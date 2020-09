Bénévolat : L'instituteur Junior Diakhaté vole au secours des élèves du lycée de Yoff...

Bénévolat : L

Instituteur de son état, Mamadou Diakhaté plus connu sous le nom de Junior Diakhaté, est un bénévole qui reconfectionne des écoles. A 33 ans, il est devenu très actif dans les réseaux sociaux.





En Fin août, son association Simple action citoyenne (SAC) reçoit un appel pour une « intervention d’urgence » un peu différente au Lycée Ousmane Sembène, un établissement de 2.000 élèves installé dans un bâtiment ancien de Yoff.





Et c'est dans cette école où l'avons trouvé. Mais les témoignages de la direction et des élèves restent unanimes. L'instituteur joue la transparence et est très généreux dans les activités qu'il mène. Selon lui, le travail qu'il est en train d'accomplir est un devoir de tout citoyen.





Ainsi, il lance un appel aux jeunes autres sénégalais à mieux aider la population et les invite à ne pas tout attendre l'Etat.