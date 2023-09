Benno Bokk Yaakaar : Actions républicaines soutient Amadou Ba

Lors d'une conférence de presse organisée ce vendredi, la plateforme Actions Républicaines, sous la présidence d'Abdourahmane Watt, exprime sa volonté de voir l'actuel Premier Ministre, Amadou Bâ, prendre le relais notamment au sein de la coalition Benno Bokk Yaakaar afin de « consolider les acquis et garantir la stabilité ». Elle appelle à soutenir des « hommes à la hauteur » pour relever les défis du pays.









Par ailleurs, considérant que les maux actuels que rencontrent Sénégal tournent autour du « populisme », « la désinformation », la « manipulation », et la « propagande », Actions Républicaines souhaite se positionner comme une "vigie citoyenne », un « défenseur inconditionnel de la République », et un « promoteur de la liberté des idées et des opinions». La plateforme s'engage à lutter contre la "peur d'être chahuté ou mis au banc des accusés » qui a envahi l'espace public.





La plateforme met également en avant l'importance de préserver et de diffuser l'héritage issu de « contributions riches et variées » de citoyens engagés dans la promotion de la « paix et de la cohésion entre l'ensemble des Citoyens».





Saluant les progrès réalisés au cours des dix dernières années, notamment grâce au Plan Sénégal Émergent (PSE), la plateforme considère que le Sénégal a accompli un « bond en avant spectaculaire »avec des réalisations majeures. Elle salue le leadership du Président Macky Sall, en particulier sa gestion de la question du « troisième mandat ».





Pour Actions Républicaines, le développement du Sénégal repose sur une « vision claire »comme le PSE, une « stratégie solide » pour atteindre les objectifs, et un travail acharné pour les réaliser. La continuité du PSE est cruciale pour un Sénégal « développé, résilient, inclusif, fort et prospère ».