Bilan matériel et immatériel de Macky Sall : STRAGECOM lance le « Merci National »

A moins de 3 mois de son départ de la magistrature suprême, le président de la République, Macky Sall, laissera derrière lui un bilan fort élogieux qui mérite d’être célébré au Sénégal et dans le monde selon les travaux de la société STRAGECOM, située au point E.









Cette dernière vient de lancer un vaste projet intitulé « MERCI NATIONAL » à titre d’hommage à l’endroit d’un homme qui n’a cessé de porter la voix du Sénégal et de l’Afrique, partout où cela a été nécessaire. Une initiative de la société STRAGECOM pour recueillir l’avis des Sénégalais STRAGECOM, une entreprise spécialisée en stratégie, en communication, en organisation et perspectives, travaille avec des États, des entités publiques et privées, des personnes physiques et sociétés commerciales, a jugé nécessaire de porter à la connaissance des Sénégalais son combat pour la réforme de la gouvernance mondiale, de l’architecture financière internationale, qui sont autant d’éléments qui caractérisent son leadership et son panafricanisme.







En effet, pour valoriser l’existence de cet homme multidimensionnel, rien n’est trop beau pour présenter aux Sénégalais ses réalisations au plan interne, avec des avancées significatives sans précédent : l’égalité des chances, les bourses familiales, des infrastructures importantes qui ont amené le Sénégal à un standard rarement atteint. « Et malgré la promotion des saccages et des violences dans tout le pays, le Chef de l’Etat a su protéger les Institutions et la République.