Bootcamp des Ambassadeurs de l’UNESCO : Pour la promotion des compétences digitales et entrepreneuriales

30 jeunes sélectionnés à l’issue d’un programme de formation en développement des compétences numériques et d'autres compétences clés, en partenariat avec l’UNESCO, en conclave, à Thiès, les mardi 10 et mercredi 11 octobre 2023, ont débattu, à la faveur d’un atelier dénommé «Boot camp», de deux thèmes : « Les techniques de recherche d’emploi » ; « L'entrepreneuriat ».









Dans le cadre de l’accord de partenariat Anpej/Unesco s’inscrivant sur l’initiative panafricaine pour la transformation digitale par le renforcement de l’employabilité des jeunes femmes et hommes à travers le développement des compétences numériques, 3000 jeunes ont été enrôlés par l’Anpej (Agence nationale pour la Promotion de l’Emploi des Jeunes) sur la plateforme en ligne. A l’issue de cette formation, 300 jeunes ont obtenu leurs certificats. Ainsi, conformément aux dispositions du protocole signé par les deux parties, 30 jeunes ont été choisis pour participer à un camp dans la perspective d’être les ambassadeurs de l’Unesco pour la promotion des compétences digitales et entrepreneuriales.





Une occasion pour M. Babacar Diouf, Directeur de l’Orientation, de la Formation et de l’Insertion à l’Anpej, et Mme Ndèye Mbeugou Kâ, responsable du Pôle Formation/Insertion de l’Anpej, de rappeler : « Dans le cadre du programme ‘’Renforcer l'employabilité des jeunes femmes et hommes à travers le développement des compétences numériques et d'autres compétences clés, selon une modalité de formation mixte s’appuyant sur une plateforme digitale au Sénégal’’, de l’UNESCO, ce dernier a noué un partenariat avec l’ANPEJ, le 02 Août 2022, pour la mobilisation des jeunes sénégalais inscrits dans sa base de données et résidents dans toutes les régions du pays ».





Ainsi avec un objectif de départ de 3 000 participants à réunir, à raison d’environ 400 par antenne, en tenant compte de l’aspect démographique par lequel le nombre des enrôlés peut varier d’une zone à une autre, 2957 apprenants ont été proposés par l’ANPEJ. Avec une représentation de l’ensemble des territoires du pays, l’objectif de la session a été de permettre aux jeunes et aux femmes vulnérables d’optimiser l’utilisation du net dans le cas de la recherche d'emploi et dans la promotion de leur AGR. Il s'agit également de les amener à découvrir d’autres utilisations du numérique, pour renforcer leurs compétences de base par exemple. A l’issue de cette formation, 308 participants sont en mesure de comprendre les avantages et les risques du numérique, d’utiliser YouTube et les réseaux sociaux pour le renforcement de leurs compétences afin d’améliorer leurs recherches d’emploi ou pour la promotion de leurs activités génératrices de revenus (AGR).





A en croire M. Babacar Diouf et Mme Ndèye Mbeugou Kâ, « Sur la base des critères de performance (nombre de points obtenus), d’équité territoriale et de genre, les trente (30) premiers ont été choisis pour participer au Bootcamp sur la promotion des compétences digitales et entrepreneuriales ». Il s'agit de deux jours d’animation et de coaching pour créer un groupe d’Ambassadeurs de l’UNESCO et booster les compétences numériques des participants dans la recherche dynamique d’emploi et la promotion de l’auto-emploi.