Bradage foncier à Pikine Nord : Le maire Amadou Diarra au banc des accusés





Constatant plusieurs manquements dans la gestion de la zone sise au quartier Ndiassane Extension situé à côté de l'Arène nationale, le collectif Samu momelu Pikine Nord s'érige en bouclier pour dire non à l'accaparement des terres.





Face à la presse hier mardi 27 février, le collectif accuse le maire Amadou Diarra de bradage foncier et exige l'arrêt immédiat des travaux en cours. Dans cette affaire qui défraie la chronique, une bataille rangée a failli éclater entre les protagonistes.





Ainsi, le collectif Samu momelu Pikine Nord alerte les autorités publiques et l'opinion sur la situation qui prévaut dans la zone. Il révèle que ce bradage foncier concerne aussi les périmètres du théâtre de verdure et l'Arène nationale. Et interpelle le maire Amadou Diarra sur les points suivants : le document prouvant l’attribution du domaine à la commune de Pikine Nord, la superficie du site concerné et l'existence d'un plan de gestion de la zone et les projets initiés par la commune.





Selon les membres du collectif, aucun acte au niveau du conseil municipal n'a été posé. Ce qui, d'ailleurs, leur a été confirmé par les conseillers municipaux présents lors de la conférence de presse.





Les détails dans la vidéo.