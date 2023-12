BRT : Amadou Ba procède à l’inauguration des autoponts de Liberté 6 et Case Bi

À moins de trois semaines du dévoilement tant attendu d'une infrastructure majeure promettant d'embellir le quotidien des Dakarois, l'excitation est à son comble. Mercredi 27 décembre, le Premier Ministre Amadou Ba a offert une avant-première exclusive en inaugurant le projet ambitieux baptisé « BRT en scène ». Cette démarche novatrice ambitionne de mettre en lumière cette réalisation d'envergure à travers une panoplie d'événements, allant de randonnées urbaines à des concerts en plein air, en passant par la distribution stratégique de flyers.









Entouré d'une délégation ministérielle, comprenant notamment Mansour Faye, Ministre des Infrastructures, des Transports Terrestres et du Désenclavement, Lat Diop, Ministre des Sports, ainsi que Alioune Ndoye, Ministre de l'Environnement, le chef du gouvernement a entamé un voyage inaugural à bord d'un BRT, prenant son départ depuis la station Papa Gueye Fall à Petersen en direction de Liberté 6.





Sur les lieux de l'événement, les membres du gouvernement ont été chaleureusement accueillis par une foule exubérante. Ils étaient tous présents pour célébrer l'inauguration de l'autopont BRT-Liberté 6. À peine avait-il mis pied à terre que le Premier Ministre s'est retrouvé au cœur d'une foule en liesse. Suite à cette effusion de joie, une impressionnante marée humaine s'est formée autour d'Amadou Ba lorsqu'il a coupé le ruban qui a symbolisé l'ouverture de cette voie.





Par la suite, la délégation a dirigé ses pas vers Case Bi, où elle a été reçue avec le même enthousiasme par les habitants. Ici également, l'autopont emblématique du quartier est devenu accessible suite au geste inaugural du Premier Ministre. Ce dernier a salué avec vigueur le projet BRT, insistant sur le fait qu'il était le fruit de la vision du chef de l'État, Macky Sall. Il a mis en lumière l'unicité de cette initiative, qui se distingue par son caractère écologique et novateur, notamment grâce à son alimentation entièrement électrique.





Il y a quelques années, concilier mobilité urbaine et protection environnementale semblait être un défi insurmontable. Cependant, le Bus Rapid Transit (BRT) renverse cette perception. Doté actuellement d'une flotte impressionnante de 121 bus, avec une perspective d'atteindre 158 bus à terme, ce projet colossal, évalué à 419 milliards de FCFA, vise à connecter efficacement la banlieue dakaroise de Guédiawaye au cœur de la métropole, Dakar et Petersen. L'objectif est ambitieux : réduire le temps de trajet entre ces pôles de 90 minutes à seulement 45 minutes, tout en garantissant un voyage confortable et sécurisé.