Budget 2024: Moustapha Ba projette 7.000 milliards F CFA, 6% dédié à la sécurité

Le budget du Sénégal connaîtra une hausse considérable en 2024, avec une possibilité d'atteindre les 7.000 milliards de nos francs. Selon le ministre des Finances, Moustapha Ba, cette prévision résulte d’une conjoncture favorable : "La croissance de l'économie est attendue en progression de 7,8% en moyenne sur la période 2024-2026. Concernant les prix, l'inflation devrait être mieux contenue, et s'établirait en moyenne à 2,8% entre 2024 et 2026, soit en dessous du seuil de 3% fixé dans le cadre de la surveillance multilatérale de l'UEMOA. Ainsi, sur la période triennale, les prévisions de ressources évaluées à 17 290,50 milliards FCFA, sont revues à la hausse de 29,03% en valeur relative par rapport au précédent DPBEP. Concernant les charges, elles se situent à 19 645,98 milliards FCFA, soit une hausse de 19,76% en valeur relative."



S'y ajoute par ailleurs"la possibilité pour notre pays de mobiliser des ressources de 1 150 milliards de FCFA, à des coûts très favorables, sans incidence sur notre endettement, pour la couverture des déficits des budgets de 2023, 2024 et 2025, dans un contexte de resserrement des crédits sur les marchés", informe le ministre.



A cet effet, la croissance économique est donc projetée à un taux de 12,4%.



Quant à l'orientation du budget, Moustapha Ba a informé qu'une attention sera prêtée à "la sécurité intérieure et la sécurité aux frontières" avec un taux de 6% du budget.