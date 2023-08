Cameroun-Sénégal (77-80): Oumoul Khaïry Sarr (pivot) analyse la victoire des Lionnes





Les Lionnes ont battu le Cameroun en quart de finale de l’afrobasket féminin 2023, a l'issue d’un match âprement discuté, ce mercredi, au Bk Arena de Kigali. Menées à la pause par 32-29, Oumoul Khaïry Sarr et ses partenaires ont réussi à renverser la tendance en deuxième période (80-77).





La pivot des Lionnes revient sur les éléments qui ont permis au Sénégal de décrocher la qualification en demi-finales.





‘’C’est une coupe d’Afrique et le plus important ce n’est pas comment on commence, mais comment on termine. Nous avons tiré beaucoup d'enseignements de deux défaites. La victoire contre l’Egypte a permis à l’équipe de se requinquer, mais aussi de savoir que si on ne défend pas on ne gagne pas. Il fallait se donner à fond pour attaquer et mieux défendre. C’est cela qui a fait la différence. En coupe d’Afrique il faut bien terminer les matches’’, lance-t-elle.





Elle ajoute: ‘’En basket, il y a des hauts et des bas. Par moment, elles (les Camerounaises) étaient devant et par moment on était devant. A chaque fois que tu fais une erreur, tu le payes cher. On savait que ça n’allait pas être facile. Mais, le plus important c’était de bien finir et on l’a fait. Nous montons en puissance. Les demi-finales, on est prêt pour n’importe quel adversaire. L'essentiel c’est de se donner à fond pour aller le plus loin possible’’.