Campagne de commercialisation de l’arachide : La FNOPS/T réclame à l’État 71 milliards F CFA

Dans l’optique de mieux démarrer la présente campagne de commercialisation de l’arachide 2023-2024, la Fédération nationale des opérateurs privés stokers et transporteurs du Sénégal (FNOPS/T) réclament à l’État des arriérés de près 71 milliards F CFA des dettes au cours des précédentes campagnes de commercialisation de l’arachide.









Selon eux, cette manne financière non encore encaissée peut retarder les opérations d'achat et de vente des graines d'arachide. Le bureau national de la FNOPS/T interpelle le chef de l’État et l’invite à donner des instructions pour que ses membres puissent rentrer dans leurs fonds à temps.









Selon Modou Fall, président national de la FNOPS/T, le paiement de ces arrières leur permettra d’être à jour auprès des banques et institutions financières qui sont leurs principales sources de financement.