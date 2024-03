Campagne électorale : Accolade entre Amadou Ba et Khalifa Sall à l’entrée de Velingara

C'est un exemple à l’attention des politiques ! Amadou Ba dans les bras de Khalifa Sall. On se tape l’accolade. On prie l’un pour l’autre. En toute décontraction et en toute complicité.





L’image est forte. Elle est symbolique. Mais elle est surtout belle. Elle exprime le fair-play, le sens des responsabilités mais surtout le dépassement de soi et le patriotisme. Ce n’est guère surprenant, venant de ces grands commis de l’Etat. Ce sont des hommes d’Etat. Des amoureux du Sénégal, dont la seule ambition est d’offrir un mieux-être à leurs concitoyens.