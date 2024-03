Campagne électorale : Amadou Ba séduit les Saint-Louisiens et rassure ses camarades sur sa volonté de préserver le legs de Macky

Saint-Louis a communié avec son candidat, celui de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY). Ici, Amadou Ba, sous une ambiance de fête à la place Faidherbe, a été attendu, pendant très longtemps par des fidèles qui ne voulaient pour rien au monde manquer le rendez-vous avec leur candidat. En effet, depuis le quartier Pikine (Saint-Louis), la porte d’entrée de la vieille ville en venant de Dakar, le ton est donné pour accueillir triomphalement le candidat à l’élection présidentielle du 24 mars 2024. Mansour Faye, premier magistrat de la ville, était en tête de peloton du cortège interminable du hôte de marque avec tous les responsables politiques du département. Les militants, étalés tout le long de la route, rivalisent d’ardeur. Ils chantent, dansent, sautent et trépignent. Ce qui devait être une rencontre politique est transformée en une belle fête.



Sur place, le maire Mansour Faye, qui a assuré le rôle du MC, a souhaité la bienvenue au candidat Amadou Ba que Ndar compte élire comme 5e président de la République du Sénégal, au soir du 24 mars prochain.



Le maire de Gandiole, quant à lui, a souligné la nécessité pour le peuple sénégalais d’être vigilant par rapport au choix du futur président de la République. « Nous n'avons qu'un seul objectif, c’est d’élire notre candidat comme 5ème président de la République du Sénégal. Diriger un pays n'est pas diriger une maison, ni un quartier ni encore une commune. Donc nous devons être vigilants pour l'intérêt du Sénégal », a-t-il souligné.



Après avoir été introduit par l’édile de Saint-Louis, qui l'a aussi interpellé sur le programme des autres candidats, Amadou Ba, a d’abord témoigné sa gratitude et sa reconnaissance, au Chef de l’Etat, Macky Sall, à la Première dame, Marième Faye Sall, et au maire de Saint-Louis, Mansour Faye, non sans remercié les maires, les responsables politiques et les populations pour leur accueille chaleureux. Il a aussi tenu à rassurer ses camarades de BBY sur sa ferme détermination à préserver le legs de leur leader, Macky Sall. Accompagné d’une forte délégation, le candidat de BBY s’est également engagé à être le président de l'unité de tous les Sénégalais, sans exception.



Revenant aux interpellations de Mansour Faye, Amadou Ba, avec une posture élégante, un verbe éloquent et un air confiant, tel un professeur dans son amphithéâtre, a détaillé des éléments de son programme de campagne à l’assistance. En position de professeur d’un soir, le candidat de BBY a d’abord apporté des corrections sur la copie de ses adversaires qui envisagent de sortir de la zone CFA en créant une monnaie locale, une fois au pouvoir. Une question qu’il a abordé de façon pointue et sérieuse. Pour lui, à l’ère des grands ensembles, aucun État ne peut se construire seul. « On ne joue pas avec la monnaie car, elle est déterminante dans le développement mais surtout elle participe à la souveraineté d’un pays. La monnaie, personne ne doit jouer avec ça. La monnaie est une question sensible », a-t-il indiqué.



Parlant de la souveraineté alimentaire du Sénégal, Amadou Ba a promis de continuer le projet agropole en gestation de Gandiole, une fois élu président de la République. Il a également promis de s’attaquer à l’érosion côtière qui sévit dans la vieille ville depuis des années, et à continuer les travaux de la brèche de Saint-Louis.



Soutenant que la pêche joue un rôle très important à Ndar, le candidat de la majorité présidentielle a révélé que le Sénégal n'a qu'un seul accord de pêche avec l'union européenne. Et par rapport à la question des licences, il estime qu’il faut trouver des solutions idoines au profit de la pêche artisanale. « La question de l'emploi ne peut se régler sans régler la pêche. Nous allons organiser la pêche artisanale en mettant en place une enveloppe de 5 milliards pour permettre aux pêcheurs de se relever en cas d'accidents. Saint-Louis a tout : l'eau, la terre, et autres », a-t-il relevé.



Concernant la renégociation des contrats, Amadou Ba signale que ceux qui le disent ne le savent pas. « Ce ne sont que des paroles politiciennes qui ne tiennent pas la route (…) », insiste le candidat. Avant d’ajouter qu’il va consolider ce que son leader a déjà fait dans le pays.