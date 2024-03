Campagne électorale : Kaffrine s'engage avec Amadou Ba pour la continuité

Les populations de Kaffrine ont réaffirmé leur reconnaissance et leur engagement à soutenir le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) à l’élection présidentielle du 24 mars 2024. C'est pourquoi, elles ont encore une fois déroulé le tapis rouge à Amadou Bâ lundi, tard dans la nuit. En effet, c'est vers 01h du matin que le Ndoucoumane, avec à sa tête les ministres Abdoulaye Saydou Sow et Alioune Sow ainsi que le député Abdoulaye Willane et tous les responsables politiques locaux, a accueilli Amadou Ba. Ici, une folle ambiance s'est emparée de l'entrée de la ville jusqu'au lieu où le méga meeting a été tenu. Elle provoque joie contagieuse et déchaînement , sans doute, par le son du Ngoyaan que laissent échapper les cordes vocales des cantatrices locales. C'est l’extase totale. On est même tenté d’affirmer qu’il n’y a point d’opposition à Kaffrine au vu de cette forte mobilisation des populations.

Après avoir accompagné leur candidat jusqu'au lieu de la rencontre, les personnes vivant avec un handicap, les femmes transformatrices, les agriculteurs, les opérateurs économiques, les artisans, les jeunes, entre autres, se sont adressés directement à Amadou Ba. Ils l'ont interpellé sur leurs préoccupations et ce qu'il compte apporter par rapport à son programme.

A l'occasion, le ministre maire, Abdoulaye Saydou Sow, a expliqué pourquoi Kaffrine a porté son choix sur le candidat de BBY. "Nous voulons la continuité. Parmi les 19 candidat celui qui ne choisira pas Amadou Ba ne veut pas le bonheur du Sénégal. Amadou Ba, c'est le candidat de la stabilité, de la paix et de l'émergence", a soutenu le maire de Kaffrine.

Et d'ajouter : "Notre victoire est déjà belle (...). Je vous demande de ne pas répondre à la provocation".

Le président du conseil départemental de Kaffrine, Abdoulaye Wilane, pour sa part, a appelé à l'unité des responsables politiques de BBY à travers le Sénégal.

Le ministre Alioune Sow, quant à lui, a soutenu que "pour servir l'Etat, il faut le connaître". Le responsable politique a profité de l’occasion pour inviter les candidats spoliés à rejoindre la grande coalition présidentielle pour l'intérêt du pays.

Prenant la parole, Amadou Ba a rassuré les populations du Ndoucoumane. "J'ai vu une détermination ici à Kaffrine. Je ne me suis pas trompé de dire que je veux être le président de l'emploi des jeunes (...). Si je suis élu au soir du 24 mars, nous allons mettre à la disposition de chaque region une enveloppe de 50 milliards de francs Cfa. Ce fonds n'a rien à avoir avec le fonds de dotation", -a-t-il souligné.

Selon lui, aucun pays ne peut se construire sans les femmes. D'où son ambition de mettre en place une banque nationale dont les femmes et les jeunes auront une part importante.

Ici, le candidat de BBY a également annoncé un programme spécial pour lutter contre l'appauvrissement du sol et l'industrialisation de la région au profit des agriculteurs et les opérateurs économiques.

"J'ai une prévision de 1 million d'emplois et l'émergence en 2030. L'agriculture, l'élevage et la pêche sont au cœur de mes priorités", a d’emblée indiqué Amadou Ba.

En ce qui concerne le sport, le candidat à la présidentielle de 2024 a annoncé que chaque département aura un stade s'il est élu président de la République du Sénégal au soir du 24.





50 milliards FCfa seront alloués à chaque région, dès 2025





À partir de l’année prochaine, renseigne le candidat de Bby, «on dotera chaque région de 50 milliards FCfa. Chaque année, le budget grève de 300 milliards FCFA au moins. C’est là qu’on tirera une partie des fonds. Ce qui n’a rien à voir avec les fonds de dotation ou fonds d’équipement. On fera tout ça pour permettre aux régions de faire face à certaines urgences au lieu de toujours attendre l’intervention de l’Etat centrale".