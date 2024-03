Campagne électorale : Kaolack dit "Oui" à Amadou Ba, "le choix de la paix, de la stabilité et du travail"

Kaolack a battu le record de la mobilisation hier lundi pour accueillir Amadou Ba et sa caravane de campagne électorale. Arrivé sur les lieux juste après la coupure du jeûne, le candidat de BBY a été intercepté par tous les responsables politiques de la grande coalition présidentielle et les populations de la région. En effet, c'est une marée humaine qui a accompagné la caravane populaire depuis l'entrée de la ville jusqu'à la place des deux voies. Ici, a eu lieu un grand meeting au cours duquel Amadou Ba a dévoilé son ambitieux projet de restauration du sol du Saloum. Un programme qui, selon lui, permettra le développement de l'agriculture dans le bastion du bassin arachidier.

Le politique à la conquête de voix a aussi évoqué le projet du port de Kaolack.

Par rapport à la question de l'eau et de l'assainissement, Amadou Ba a annoncé qu'un programme d'assainissement sera mis en place dès 2025. "Je veux être le Président des Sénégalais (...) et mon souhait est de faire en sorte que d'ici 2 ans, chaque Sénégalais accéde à l'eau et à l'électricité, quelle que soit sa localité", a-t-il tonné.

Pour la formation et l'emploi des jeunes, le candidat de BBY soutient que Kaolack a toujours eu des hommes d'affaires forts qui doivent avoir des ressources financières pour créer des emplois. D'où son ambition de créer une banque nationale pour appuyer le secteur privé afin de créer 1 million d'emplois d'ici 5 ans.

"Nous ne tâtonnons pas, dès que vous m'élirez, je commencerai à travailler le lendemain", a-t-il expliqué. Avant de se réjouir de l'accueil. Il dit : "Votre mobilisation montre que vous avez fait le choix de la paix, de la stabilité et du travail".

Il ajoute : "Nioro doit être un pôle de développement, c’est le centre du pays. Nioro doit être un pôle touristique avec la Gambie et l’aéroport de Kaolack, en construisant des réceptifs hôteliers, nous permettrons de créer des emplois pour les jeunes et les femmes », a-t-il suggéré.