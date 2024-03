Campagne électorale : Nioro se mobilise derrière son candidat Amadou Ba

Après le Nord, l’Est et le Sud, la caravane de campagne électorale du candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar (BBY) a fait son entrée dans le centre du pays. Elle a été accueillie hier à Nioro du Rip (Kaolack), après avoir traversé Diaroumé, Madina Wandifa et Keur Ayib, entre autres localités.







Ici, les responsables politiques de BBY ont réservé un accueil chaleureux et enthousiaste à Amadou Ba. Toute la population du département (hommes et femmes, jeunes, adultes et personnes âgées) s'est mobilisée derrière ses responsables locaux pour communier avec son candidat préféré.





Ainsi, Nioro du Rip ne fait pas exception à la règle. Car la grande coalition présidentielle, véritable rouleau compresseur de la scène politique depuis plus d'une décennie, s’est encore illustrée dans le fief du patriarche de la coalition, le président Moustapha Niasse.





Pour symboliser cette union sacrée des forces vives de BBY, les ministres Moustapha Ba, homme fort de Nioro, et Serigne Mbaye Thiam ont déroulé le tapis rouge au candidat Amadou Ba. Et comme d’habitude, malgré le soleil qui darde ses rayons dans ce beau patelin du Rip, les populations ont défié les rigueurs du ramadan avec ses corollaires (soif et faim) pour partager l’hospitalité légendaire du Saloum au candidat de la majorité présidentielle.





Sur place, après avoir souhaité la bienvenue à Amadou Ba, le ministre Serigne Mbaye Thiam a indiqué que le Rip, terre de Moustapha Niasse qui a été le premier à choisir Amadou Ba, va porter le candidat de BBY au pouvoir au soir du 24 mars 2024.





Le ministre Moustapha Ba, quant à lui, a soutenu qu'Amadou Ba porte la vision du président Macky Sall avec le Plan Sénégal émergent. Avant d'afficher sa confiance pour la victoire de la coalition au soir du 24 mars prochain.





Prenant la parole, Amadou Ba a remercié les populations du Rip pour l'accueil chaleureux, tout en faisant référence à Moustapha Niasse, l’homme fort de Keur Madiabel.





Revenant sur son approche programmatique, le candidat de BBY a dégagé les grandes lignes pour Nioro et pour toute la région de Kaolack. Il s’agit ici de la lutte contre la salinité des sols, mais aussi le développement du tourisme avec la création d'emplois pour les jeunes et les femmes, piliers majeurs de son thème de campagne.