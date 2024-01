CAN 2023: Ce consultant cite trois favoris et zappe le Sénégal

Champion en titre, le Sénégal ne fait pas partie des trois favoris de la coupe d’Afrique des nations 2023 d’après Walid Acherchour, consultant sur RMC.







Le natif de Bruxelles cite la Côte d’Ivoire de Seko Fofana, le Maroc pour son parcours honorifique lors du dernier mondial et l'Égypte de Mo Salah qui selon lui sera revancharde du fait de ses deux précédents échecs contre le Sénégal en finale de la Can et en Barrage pour le Mondial 2022. La CAN 2023 se tiendra du 13 janvier au 11 février en Côte d’Ivoire.





