Can 2023 : Les Lions favoris incontestables, selon El Hadj Diouf

Il affiche une confiance inébranlable. Présent lors de la cérémonie de présentation de la Coupe d'Afrique des Nations TotalEnergies Côte d'Ivoire 2023, l'ancien international sénégalais, double lauréat du Ballon d'Or africain, a partagé ses convictions quant aux chances de voir le Sénégal remporter à nouveau ce prestigieux trophée.











Pour El Hadj Diouf, le constat est clair et sans équivoque : « Nous sommes les favoris, et nous le resterons toujours. Grâce à notre talent, grâce à nos qualités. Je ne m'inquiète pas, car je connais les joueurs et je suis témoin de leur enthousiasme et de leur engagement. »





Actuellement membre du staff des Lions du Sénégal, Diouf a tenu à rassurer les supporters sénégalais en rappelant que l'équipe dirigée par Sadio Mané et ses coéquipiers demeure celle à battre. « Nous avons la meilleure équipe, la meilleure qualité, et nos progrès ne sont pas encore terminés », a-t-il affirmé.