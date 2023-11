Carlou D s’énerve contre un animateur de la 2stv et suscite un tollé

Carlou-D de son vrai nom Ibrahima Loucar est depuis hier au cœur des débats sur la toile sénégalaise. Le chanteur sénégalais était l’invité de l’émission After+ sur la 2stv présentée par Rakhou.





A la fin de l’émission, Carlou a dit qu’il n’y remettrait plus jamais les pieds car la manière de communiquer de l’animateur ne lui sied pas.





Carlou-D, connu pour son style musical alliant musique traditionnelle sénégalaise et sonorités contemporaines, était invité à l'émission After+ pour discuter de sa carrière et de ses projets à venir.





Cependant, dès son arrivée sur le plateau, le chanteur a été confronté à des remarques désobligeantes et des comparaisons de la part de certains membres de l'équipe de production.





La réaction de Carlou-D a été largement relayée sur les réseaux sociaux et a suscité un grand soutien de la part de ses fans et pointures de l'industrie musicale sénégalaise.





De nombreux internautes ont condamné le comportement de l'équipe de l'émission et ont exprimé leur solidarité avec le chanteur.





D’autres ont trouvé qu’il est juste imbu de sa personne et aurait pu garder son calme.





Dans une déclaration publiée sur ses réseaux sociaux, Carlou-D a exprimé son profond mécontentement face à cette situation, qualifiant l'incident d'humiliant et de manque de respect envers sa personne et son art.





Il a invité ses fans à se concentrer sur les événements futurs qu’il prépare.





La réaction de Carlou-D à cette expérience malheureuse met en lumière les défis auxquels de nombreux artistes peuvent être confrontés lorsqu'ils se retrouvent sous les projecteurs.





Il souligne également l'importance du respect mutuel et de l'appréciation de l'artiste dans le monde du divertissement.