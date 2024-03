[Présidentielle] Centre Ngalandou Diouf : Le vote se déroule bien, des changements de bureaux pour certains électeurs (COSCE)





Le vote a bien démarré au centre de vote du Lycée Ngalandou Diouf de Mermoz (Dakar) où la candidate Anta Babacar Ngom doit accomplir son devoir citoyen vers 11h. Dans ce centre, on dénombre 9 bureaux de vote et tous ont ouvert leurs portes à 8h pour permettre aux citoyens Sénégalais, venus massivement, de voter dans la sérénité et dans le calme.





Trouvé sur place, Ismaïla Ndiaye, membre du Collectif des organisations de la société civile pour les élections (COSCE), accompagné de son camarade le Pr. Samba Thiam, dit avoir constaté que le scrutin présidentiel de ce dimanche 24 mars 2024 se déroule normalement et sans incident majeur.





La seule remarque que l'observateur du COSCE a relevé sur place dans son premier constat au niveau dudit centre, c'est le changement de bureaux de vote pour certains électeurs. "Ici, on a noté que certains bureaux de vote ont été modifiés, empêchant du coup les électeurs qui y sont inscrits de ne pas pouvoir accomplir leur devoir citoyen", a-t-il affirmé.





Face à cette situation, le superviseur du COSCE a annoncé la saisine imminente des autorités compétentes par son organisation à travers une note, afin qu'elles puissent réagir et corriger cet incident le plus vite possible.





A noter également que dans ce centre de vote, toutes les dispositions sécuritaires sont prises pour permettre aux électeurs et aux personnels administratifs de travailler avec quiétude.