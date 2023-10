Cérémonie de baptême de l'avenue Président Macky Sall : Alioune Ndoye rend hommage à « un leader exceptionnel »

Et de deux ! Après Saint-Louis, c’est au tour de Dakar de rendre hommage au chef de l’Etat. La cérémonie de baptême de l'avenue Président Macky Sall s’est tenue ce dimanche 29 octobre à Dakar-plateau. Plusieurs autorités étaient de la partie dont en tête de liste, le chef de l'État, Macky Sall, ainsi que de nombreuses personnalités éminentes, notamment le Premier ministre Amadou Ba, la Présidente du Haut Conseil des Collectivités Territoriales Aminata Mbengue Ndiaye, des membres du gouvernement, et des autorités religieuses et coutumières telles que l'imam de la Grande Mosquée de Dakar et le Grand Serigne de Dakar.





L'événement a débuté avec une allocution marquante du Grand Serigne de Dakar, Abdoulaye Makhtar Diop, qui a évoqué l'importance de cette initiative. Il a déclaré : "Alioune Ndoye a écrit votre nom dans le panthéon du Sénégal. Si le panthéon dans les pays européens est un cadre physique d'inhumation d'illustres hommes, le panthéon dans notre pays, c'est notre conscience collective, c'est notre mémoire collective et Alioune Ndoye et son conseil municipal vous ont inscrit dans la mémoire collective des Sénégalais."





Alioune Ndoye, maire de la commune de Dakar-Plateau et hôte de la cérémonie, a expliqué les raisons derrière cette décision historique : "En décidant de rebaptiser en votre nom cette avenue mythique, le conseil municipal a également entendu honorer et rendre hommage à un leader exceptionnel, un homme d'État d'envergure, qui a su avec constance tenir les destinées de notre chère nation et inscrire résolument sur les rampes de l'émergence. Le choix est loin d'être fortuit, car l'avenue président Macky Sall s'impose naturellement en tant que témoin historique d'une vision éclairée pour favoriser la mobilité des Dakarois, en connectant deux de ses plus brillantes réalisations : le Train Express Régional (TER) et le Bus Rapide Transit (BRT).





L’actuel ministre de l’Environnement a également tenu à saluer les nombreuses réalisations accomplies par le président Macky Sall au cours de ses 12 ans à la tête du pays. Il a souligné : "Après Senghor et Dia, en attendant Diouf et Wade, il nous fallait à Dakar-Plateau une avenue Macky Sall, le président qui a le plus magnifié cette continuité historique en gravant dans le béton l'exception sénégalaise."





Arrivé en compagnie de son épouse, Marième Faye, le président de la république, Macky Sall s’est offert un bain de foule en défilant sur cette avenue animée par les habitants de cette commune venus en nombre. Après avoir dévoilé la plaque fixée sur la façade de l’Agence nationale des affaires maritimes, le chef de l'État n’a pas caché sa joie : "C'est dire combien je me sens fier et honoré de voir cette avenue, l'une des épines dorsales de la ville de Dakar, porter mon nom. Je vous en remercie vivement, Monsieur le Maire, et avec vous le Conseil Municipal de la Mairie de Dakar-Plateau." Il a également ajouté : "Je vois dans votre acte le symbole de votre fidélité à ma personne, à la courtoisie et à l'élégance républicaines. J'y vois également le rappel et la célébration des valeurs qui fondent l'identité remarquable de la Nation sénégalaise."