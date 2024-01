CES Vegas 2024: Sénégal Numérique au grand rendez-vous de la Tech et de l’innovation

L’intelligence artificielle est sans conteste la star du CES 2024 qui se tient à Las Vegas du 9 au 12 janvier. Il s’agit de la grande messe des nouvelles technologies qui nous donne les tendances actuelles sur le marché du numérique. 150 pays participent à ce rendez-vous annuel des innovations, où se retrouvent les géants du numérique, de la tech (Amazon, Google, Intel ou Samsung), mais aussi des startups : soit pour présenter leurs solutions novatrices ou voir leurs projets repérés.









La délégation sénégalaise n’est pas en reste avec des startups créatrices de solutions mais aussi avec la présence de Sénégal numérique SA. Le Directeur général de la société nationale en charge de la gestion des infrastructures numériques de l’Etat est venu avec un objectif bien précis dans ce CES 2024 : « échanger avec l’écosystème de la tech, nouer des partenariats dans tous les secteurs et permettre au Sénégal d’être au rendez-vous du progrès mondial dans le domaine du numérique », a listé Cheikh Bakhoum.