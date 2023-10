Changement climatique : la ville de Dakar arme les conseillers municipaux afin d’apporter des réponses durables

Le changement climatique représente un défi majeur pour tous les pays. Cette problématique mérite une approche holistique aussi bien de la part des pouvoirs publics que de la part des communautés. C’est dans ce sens qu’il faut comprendre l’engagement de la Convention des Maires pour l’Afrique subsaharienne pour la recherche de solutions durables. Cette instance mise sur le Sénégal.









Les membres du Conseil municipal de la ville sont en conclave à Dakar du 10 au 11 octobre avec les partenaires techniques et financiers. Avec le concours de la Coopération espagnole, les participants se pencheront sur un projet d’appui à la Convention des Maires pour le climat et l’énergie.





Les élus seront formés sur les impacts des changements climatiques et contribueront par la suite, sèmeront les graines d’une éducation environnementale.





Pour pouvoir mettre en œuvre les mesures nécessaires visant à lutter contre ce changement climatique, il est nécessaire, au préalable, d’armer techniquement les acteurs municipaux.





« Les fonds sont là. Il faut aussi que les différentes autorités aient cette capacité de s’approcher et de venir démarcher les différents bailleurs de fonds et leur expliquer quelles sont leurs propositions », informe le coordinateur général de la Coopération espagnole au Sénégal, Javier Vega.