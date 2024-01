Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, Parrain de la Grande Finale de la Zone 1 de Pikine

Au Stade Alassane Djigo de Pikine s’est déroulée ce vendredi 05 Janvier 2024, la grande finale de la Zone 1 opposant l’ASC Dagoudane à l’ASC Cité Sotiba. C’est dans un stade débordant de supporters et très animé que le match a été disputé entre les deux équipes finalistes qui ont fini par se séparer au tir au but où l’ASC Cité Sotiba a finalement gagné la coupe du Champion de la Zone 1 de Pikine.



Le Parrain, Cheikh Ahmed Tidiane Thiam, à la tête d’une forte délégation, a été accueilli en masse par la jeunesse qui a magnifié ses bonnes actions incessantes à leur égard.



A son tour, celui-ci a remercié la Zone 1 composée des 9 ASC de la commune de Pikine Ouest, avant de réaffirmer son engagement total à toujours soutenir la jeunesse dans toutes leurs activités ludiques et didactiques.



Le Parrain a saisi l’occasion pour lancer un message fort à la jeunesse du Sénégal à qui il demande de "croire en leur Pays, le Sénégal, qui regorge de potentiels économiques pouvant leur permettre de réaliser leur rêve ardent de réussite sociale".



M. Thiam a fini ses propos en demandant à l’Etat de "soutenir davantage cette jeunesse désespérée, qui manque de repères, car le dernier recensement démographique montre à suffisance la place prépondérante de cette jeunesse face aux défis actuels et futurs".