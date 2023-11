Cheikh Bakhoum, parrain du Senegal Project Academy: « Nous allons accompagner plus de jeunes pour leur capacitation dans l’entrepreneuriat »

Senegal Project Academy (SPA) qui vient d’être lancé est un projet qui aspire à être bien plus qu'une simple académie, mais plutôt un catalyseur pour l'ambition et la réussite des jeunes porteurs de projets au Sénégal. C’est Cheikh Bakhoum, Directeur général de Sénégal Numérique, pur produit de l’entrepreneuriat avant sa nomination à des fonctions officielles, qui a été choisi comme parrain de ce programme ambitieux et inclusif. « Je suis infiniment honoré d'être choisi comme parrain du Senegal Project Academy de Monsieur Alioune Badara Sarr, un jeune acteur de développement qui a l'ambition de promouvoir l'entrepreneuriat en facilitant la formation de jeunes sénégalais ».





C’est en ces termes que le Directeur général de Sénégal Numérique, parrain du Senegal Project Academy, a réagi lors de la cérémonie de présentation de ce concept novateur.







Sénégal Project Academy (SPA) émerge comme une opportunité cruciale pour les jeunes de 18 à 35 ans, alliant formation et soutien entrepreneurial. «Ce programme novateur vise à guider les jeunes entrepreneurs en organisant des rencontres enrichissantes avec des professionnels chevronnés et des entrepreneurs expérimentés. Ces échanges précieux permettent aux participants de bénéficier des enseignements concrets de ceux qui ont déjà parcouru le chemin de l'entrepreneuriat», a expliqué Alioune Badara Sarr, initiateur du SPA.





Au-delà d'être simplement un projet, SPA se distingue par son engagement envers la formation gratuite.