Cheikh Mahi Cissé : Imam du peuple, voix de Médina Baye

Brillant savant et guide spirituel doté de savoir et de culture générale remarquable, Cheikh Mahi Cissé est l’un des personnalités les plus populaires de la Fayda Tidiane.





Son aura dépasse même les frontières du Sénégal. Il jouit d’une bonne réputation et constitue un modèle tant aux États-Unis, en Europe et un peu partout en Afrique. En cette période de Gamou, ses disciples venant de ces localités sont nombreux dans les domiciles de leur guide spirituel à Médina Baye.





Pourtant, ce petits-fils de Baye Niass, porte-parole de la Fayda, est un homme très réservé. Il n’élève jamais la voix, parle sur un ton posé et tient toujours un discours fédérateur.





Actuel Imam de la grande mosquée de la cité religieuse à la suite d’une incapacité de son frère imam Cheikh Cissé, Cheikh Mahi est décrit comme une personne très disciplinée et sociale.