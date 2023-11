Chiffres de l'accès à l'eau, prolifération des eaux en sachets, forages et assainissement : Les précisions de Serigne Mbaye Thiam

Les avancées notables réalisées par le Sénégal en matière dans sa politique d'assainissement et d'accès à l'eau ont été passées en revue, ce jeudi 23 novembre, à l'Assemblée nationale lors de l'examen du budget du ministère chargé de ces deux secteurs. Serigne Mbaye Thiam, qui faisait face aux députés, ce matin, a rappelé les efforts et investissements consentis par l'État du Sénégal dans le secteur de l'eau et de l'assainissement et qui lui ont valu le Prix du leadership lors de la Conférence internationale sur l'eau aux Nations unies en mars 2023 et une autre distinction (Prix Country Achieving Awards) lors de la conférence africaine sur l'assainissement le 9 novembre dernier.







Dans le domaine de l'accès à l'eau, le bond réalisé est énorme puisque les taux d'accès sont de l'ordre de 98,7% en milieu urbain et 96,9% en milieu rural. A ce propos, il convient de préciser que selon les standards internationaux, l'eau est dite accessible quand la «distance entre la source et les consommateurs ne dépasse pas un kilomètre (1 km)». Étant entendu que l'installation d'un branchement incombe à l'usager.





S'agissant de l'assainissement, le ministre a pointé du doigt le comportement de nos concitoyens qui constitue, selon lui, «un défi pour la prise en charge de la question de l'assainissement collectif, qui coûte excessivement cher au contribuable sénégalais». À leur tour, les députés ont invité le ministre à veiller à la prolifération des sachets d'eau qui ne respectent pas toujours les normes en matière de qualité de l'eau, entre autres.





Ainsi, le budget du ministère de l’Eau et de l’Assainissement a été adopté par les députés. Celui-ci est arrêté, pour l'exercice 2024, à 132 391 970 449 francs CFA en crédits de paiement et 236 135 864 995 francs CFA en autorisation d'engagement.