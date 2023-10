Choix de de Amadou Ba comme candidat de BBY : “C’est le Président qui nomme, mais c’est la base qui choisit” (Ousmane Noël Dieng)

Lors d’un meeting, hier à Kaolack, Ousmane Noel Dieng s’est prononcé sur le choix du Premier ministre, Amadou Bâ, comme candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar lors de la présidentielle 2024. Visiblement, le président du mouvement MJK, n’est pas enchanté par ce choix.





Il a mis en garde contre “les lobbyistes qui ne peuvent rien apporter de concret”. “Kaolack c’est moi, Kaolack c’est Diène Farba Sarr et moi j’ai une base saine et affective qui est fidèle et loyale à ma personne. Ni Amadou Bâ ou qui que ce soit, personne ne peut gagner Kaolack sans mon soutien. C’est la réalité. C’est le président qui nomme mais c’est la base qui choisit”, a-t-il déclaré