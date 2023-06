Cinéma féminin : Cinefemfest célèbre, à titre posthume, les pionnières Khady Sylla et Safi Faye

Marraines de la première édition Cinefemfest, Khady Sylla et Safi Faye, pionnières du cinéma, ont été célébrées en grande pompe à Gorée.









Des féministes, toutes générations confondues, ont assisté à la cérémonie d’ouverture du festival colloque du cinéma féministe qui va se dérouler en trois jours.





Placée sous le thème « Héritage de Khady Sylla et Safi Faye », cette édition est un hommage à ces grandes cinéastes qui ne sont malheureusement plus de ce monde. Une occasion pour Cinefemfest de faire revisiter leurs réalisations avec le publiuc dans le but de mieux vulgariser le cinéma féminin.





« Ce festival colloque de cinéma féministe, le premier du genre au Sénégal vient remplir un vide. Ces projections de films vont être comme des outils d’éducation populaire, de communication, de divertissement. Elles vont nous permettre de célébrer ces femmes qui nous précèdent et qui ont produit des œuvres à contenus féminins », renseigne Mme Rama Salla Dieng, co-organisatrice de l’événement.





Khady Sylla et Safi Faye, deux femmes de lettres et pionnières dans le cinéma ont respectivement produit des films comme « Colobane Express », « The Révolution », « Lettre paysanne », « Sisters of the Screen », « Mossane » (….). Ces productions constituent un héritage dont la nouvelle génération devrait s’approprier davantage.





« Il est important que nous nous inspirions de ces dames pour la portée de leurs messages. C’est un devoir pas parce que nous sommes des femmes mais parce que leurs réalisations allaient au-delà des questions féminines. Elles portaient des questions de développement, d’épanouissement de l’humanité dans son intégralité. Et rien que pour ces raisons, elles doivent être célébrées partout dans le pays » déclare Ndèye Debo Seck, chargée de la communication.





Et malheureusement, ajoute la co-organisatrice de la cérémonie, « nous avons une cassure dans le processus de transition. Nous avons l’impression que Khady Sylla et Safi Faye sont effacées de la mémoire collective en ce qui concerne le cinéma et la culture d’où la raison de ce festival ».