Clôture de campagne à Mbacké: Aly Ngouille mobilise et décline les axes prioritaires de son programme

Aly Ngouille Ndiaye a clôturé sa campagne électorale à Mbacké, à travers un méga meeting tenu au boulevard Ndoyenne. Galvanisé par la foule, le candidat de la coalition Aly Ngouille 2024 a tout d'abord remercié Khadim Sylla et ses autres responsables locaux pour la belle mobilisation.





M.Ndiaye a déclaré qu’il a le sentiment du devoir accompli. Durant 14 jours, le candidat à la présidentielle a sillonné le pays pour rencontrer toutes les couches sociales.





La création de 4 millions d'emplois en 5 ans





Aly Ngouille Ndiaye a décliné les axes prioritaires de son programme pour mettre le Sénégal sur les rails du développement.





500 000 logements par an et la prise en charge des talibés par l'Etat





" Notre première priorité, c'est d'atteindre l'autosuffisance alimentaire en cinq ans. Nous allons créer cinq millions d'emplois dont un dans les secteurs de l'élevage et de l'agriculture. Nous avons un programme de 500. 000 logements par an. Il n'y aura plus d'abris provisoires et le système éducatif sera réformé. L'Etat va prendre en charge les élèves coraniques dans les daaras" déclare Aly Ngouille Ndiaye sous les applaudissements de ses militants et sympathisants du Baol.





Le maire de Linguère a pris l'engagement de résoudre de façon structurelle le problème de l'eau et l'assainissement de Touba.