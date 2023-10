Clôture de la tournée de Khalifa Sall dans le Saloum

Dans le cadre d’une tournée régionale dénommée "Mottali Yéené" durant une semaine, le président de la coalition Taxawou Sénégal, a fait le tour des départements de Nioro, Guinguinéo et Kaolack.



Ainsi une rencontre a été organisée par la base pour clôturer la tournée et faire le point pour ce qui concerne l’objectif d’un tel déplacement.



Bassirou Samb responsable national des jeunes de la coalition, a déclaré que ces déplacements entrent « en droite ligne avec les objectifs de toute la plateforme Taxawu Sénégal qui s’est mobilisée pour faire de Khalifa Ababacar Sall le cinquième président de la république du Sénégal ».



Le jeune Bassirou Samb de préciser que l’objectif de la tournée « n’est pas de vendre un programme aux populations mais plutôt d’écouter et de recueillir les préoccupations des citoyens ».



Pour cela, il indique que le leader a prêté une oreille attentive pour ce qui va lui permettre de faire une co-construction du programme.