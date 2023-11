Cohésion et convivialité : Retour sur la Team Building 2023 de Seneweb

Une tradition bien ancrée pour le média pionnier des sites internet au Sénégal, Seneweb. Comme à l'accoutumée, le groupe a organisé sa Team Building annuelle.









Pour cette édition 2023, qui s'est déroulée du 6 au 8 octobre 2023, l'événement a pris place dans un hôtel de la Pointe-Sarène. Journalistes, techniciens, membres du top management... Tous les acteurs contribuant quotidiennement à l'essor du média ont répondu présents à l'appel de ce moment de communion.





Tout au long de ce week-end, réunions et activités ludiques, concoctées en collaboration avec Cometrip, ont marqué le programme, contribuant ainsi à renforcer l'esprit de cohésion au sein de l'entreprise.





Ces moments de partage ont permis à chacun de tisser des liens plus forts, favorisant une meilleure collaboration au quotidien. La convivialité était à l'honneur, créant une atmosphère propice à l'échange d'idées et à la synergie entre les différentes équipes. Cet événement a non seulement renforcé les liens professionnels, mais a également créé des souvenirs mémorables qui continueront à inspirer et à motiver l'équipe dans ses futures missions.