Collaboration fructueuse : La SIACE lance un livret sur un partenariat de développement réussi avec le Sénégal

La Société islamique d'assurance des investissements et des crédits à l'exportation (SIACE), membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID) et l'un des principaux assureurs multilatéraux conformes à la charia, a publié un livret spécial intitulé « Le Sénégal et la SIACE-Renforcer l'économie réelle pour stimuler l'impact sur le développement ». La cérémonie de lancement officiel, qui s’est tenue en marge du « Forum Investir au Sénégal », a eu lieu ce vendredi 7 juillet 2023, au Ministère de l’Agriculture, de l'Équipement rural et de la Souveraineté alimentaire, sis à Diamniadio (Dakar). Elle a été présidée la ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, Mme Oulimata Sarr, par ailleurs, Gouverneur de la BID, et le Directeur général de la SIACE, M. Oussama Kaissi, en présence d'autres dignitaires de haut niveau et partenaires de la SIACE.









Le livret donne un aperçu unique de la collaboration fructueuse entre la SIACE et le Sénégal





Il s’agit ici, d’un livret qui donne un aperçu unique de la collaboration fructueuse entre la SIACE et la République du Sénégal. En effet, sa publication souligne les perspectives de l'économie sénégalaise, le rôle potentiel de la finance islamique et des sukuk dans le paysage économique du pays, les défis à venir et diverses études de cas illustrant l'impact positif des opérations de la SIACE dans différents secteurs économiques.





A rappeler qu’au cours des dernières années, la SIACE a soutenu de nombreuses transactions et projets phares au Sénégal avec un investissement estimé à 3,6 milliards de dollars américains, soit environ 2 168 milliards de francs Cfa, grâce à des solutions d'atténuation des risques et d'amélioration du crédit.





Un soutien important que la ministre a magnifié vivement dans le cadre de la mise en œuvre de projets commerciaux et d'infrastructures clés dans notre pays, au fil des années. A titre illustratif, la garantie de soutien de la SIACE a facilité la réalisation de plusieurs projets au Sénégal, notamment le stade Abdoulaye Wade, le Centre des Expositions de Dakar, le Marché d'intérêt national, ainsi que la gare des gros porteurs de Dakar.





« Les produits d'assurance-crédit et d'investissement de la SIACE jouent un rôle majeur dans l'atténuation des risques des projets, car ils les rendent plus attrayants pour les investisseurs », a déclaré Mme Oulimata Sarr au cours de la rencontre.





Et d’ajouter : « C'est pour moi l'occasion de réitérer, au nom de Son Excellence Monsieur le Président de la République, Macky Sall, ainsi que de Monsieur le Premier ministre, l'attachement particulier que le gouvernement du Sénégal porte au groupe de la Banque islamique de développement de manière générale et à la SIACE, sa filiale, en particulier ».





Sénégal, pays membre de la SIACE depuis 1995





Le Sénégal est un pays membre de la SIACE depuis le 19 septembre 1995. Depuis lors, il existe un partenariat profond et mutuel pour soutenir les objectifs de développement. « Nous sommes fiers du rôle vital que joue la SIACE dans la facilitation des solutions financières et d'assurance qui soutiennent une croissance économique durable et inclusive au Sénégal. Le lancement de ce livret démontre non seulement notre engagement envers le développement du Sénégal, mais souligne également l'impact significatif que notre partenariat a eu jusqu'à présent. Nous anticipons avec impatience une collaboration et une innovation supplémentaires avec le Sénégal pour répondre à la fois aux objectifs de développement du pays et aux besoins du marché », a souligné le Dg de la SIACE, M. Oussama Kaissi, pour sa part.