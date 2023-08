Comment le PUMA a changé le visage des communes frontalières

De 2017 à 2023, le programme d’urgence de modernisation des Axes et Territoires Frontaliers (PUMA) a touché 191 communes frontalières sur les 238 ciblées soit 80% avec des résultats probants comme :





· La création de plus de 20 000 emplois directs et indirects à travers les différents domaines d’intervention du Programme ;





· Avec 317 infrastructures et équipements sociaux de base réalisés (santé, éducation, hydraulique, jeunesse, électrification…) l’accès des populations transfrontalières aux infrastructures sociales de base s’est amélioré avec une forte polarisation transfrontalière ;





· La contribution à la prise en charge sanitaire des populations des zones frontalières, au maillage de la carte sanitaire nationale, avec plus de 90 890 personnes consultées (2019- mi 2022) dans les infrastructures sanitaires construites et équipées par le Puma avec 4049 femmes enceintes suivies et 1576 naissances vivantes enregistrées).





Le programme a aussi des avancées notoires dans le domaine du désenclavement avec :





· 383 localités désenclavées par la construction de 19 tronçons pour un linéaire total de 361,93 Km de pistes, de 5 ouvrages de franchissement et la dotation de vedettes et de pirogues motorisées pour les fleuves Sénégal et Casamance et les îles du Saloum





· La création de la Plateforme des Groupements de Femmes des zones frontalières (PG2F) qui regroupe les femmes bénéficiaires de projets de promotion économique du PUMA avec 54 Groupements de femmes membres avec 1080.





· 35% des fréquentations des infrastructures du PUMA dans les zones frontalières proviennent des pays voisins (la tendance de fréquentation des populations transfrontalières aux infrastructures sociales de base s’inverse depuis la création du PUMA).





· La dotation de 753 équipements d'allégement des travaux des femmes et de motopompes agricoles





· L’aménagement de 306 hectares · 156 projets bénéficiaires de financement à travers la convention PUMA/ DER-FJ





· 14 infrastructures de sécurité et 02 sous-préfectures