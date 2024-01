Commerce: La douane sénégalaise dématérialise ses procédures

Pour faire une soumission des dossiers, il n’est plus obligatoire de faire ses déplacements dans le but d’obtenir une déclaration douanière. En marge de l’atelier de la mise en œuvre de la dématérialisation intégrale organisée ce mardi 16 janvier, la direction des Douanes a, en effet évalué avec les acteurs, la dématérialisation des procédures douanières et du commerce extérieur.









Cette numérisation des procédures permet à l’administration de faire « un traitement instantané de la déclaration » a indiqué le directeur général des douanes Mbaye Ndiaye avant d’ajouter que cela permet aussi de supprimer les déclarations physiques et « d'accroitre la rapidité des formalités douanières ».





La réforme a pour objectif de « sécuriser les recettes douanières et de contribuer à l’amélioration de l'environnement des affaires » a affirmé M. Ndiaye.





Les consommateurs ont salué cette réforme qui révolutionne les formalités de dédouanement et les inscrit de manière durable dans la révolution numérique. M. Oumar Cissé, vice président de l’association des consommateurs du Sénégal affirme que cette numérisation « soulage le panier de la ménagère ».





Le président de l’Union sénégalaise des entreprises de transit et de transport agréés (USETTA), Etienne Salla, a quant à lui affirmé que cette dématérialisation intégrale des formalités qui est une ambition déclinée depuis trois décennies vient « répondre aux exigences par l’interaction du partenariat public et privé. C’est à dire la célérité et la sécurité des opérations ». Il ajoute que la réforme présente des avantages tels que la « réalisation d’économie, la traçabilité des documents et surtout la sécurisation des recettes douanières » entre autres.