Commerce-transport-pêche : Les priorités de Serigne de Mboup

Serigne Mboup continue sa campagne. Après Touba, le leader du mouvement And Nawle a fait un crochet au marché de Louga. Une occasion qu’il a saisie pour discuter avec les commerçants sur son programme qu’il envisage de dérouler une fois à la tête du pays. L’émigration, l’insertion des conducteurs de motos-Jakarta et la modernisation des marchés étaient au cœur de son discours.





Poursuivant sa caravane, Serigne Mboup a débarqué à Saint-Louis où il a été accueilli par les transporteurs. Ils lui ont présenté leurs doléances qui tournent autour des vieilles voitures, du transport clandestin et autres problèmes liés au secteur du transport.





Ainsi, le maire de Kaolack, candidat à l’élection présidentielle, est revenu sur son programme réservé à ce secteur. « Des autoroutes seront construites sur tous les grands axes du territoire national, en les reliant ; les routes nationales ou régionales réhabilitées dans les meilleurs délais. L’autoroute Ila Touba sera prolongée jusqu’à Matam et de Touba à Kaolack, avec un prolongement vers les deux frontières gambiennes (via Passy et via Nioro).





De même, l’autoroute Dakar - Saint-Louis sera prolongée jusqu’à Matam et de Louga à Linguère. L’autoroute Dakar - Kaolack sera prolongée jusqu’à Ziguinchor. Une autoroute sera construite de Kaolack à Tambacounda, avec un prolongement vers Kédougou, Kolda, Sédhiou et Ziguinchor, ainsi que vers les frontières du Mali, de la Guinée et de la Guinée-Bissau, afin de contribuer effectivement au projet d’autoroute continentale de l’Union africaine".





Le renforcement des infrastructures et l'optimisation de l’utilisation des aéroports régionaux restent aussi une priorité pour Serigne Mboup, qui a prévu dans son programme la digitalisation du secteur du transport puisqu’on est à l’ère du numérique, avec les « technologies de l’information et de la communication, l'intelligence artificielle, la promotion de la digitalisation intégrale dans tous les secteurs d’activité. L’État conservera son niveau de participation dans le capital de la Société nationale des télécommunications et veillera à démocratiser Internet en faisant un meilleur usage du fonds d’accès au service universel ».





Serigne Mboup a ensuite sillonné les rues de Saint-Louis, dont Pikine, Ballacos, marché Sor avant d’atterrir au quai de pêche où il a rencontré les pêcheurs.