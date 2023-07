Communiqué cinglant contre France 24 : Le ministre de la communication s’explique

Le ministre de la communication, des télécommunications et de l’économie numérique, Moussa Bocar Thiam a vertement rappelé à l’ordre, samedi, la chaîne française France 24 qu’il accuse de faire un traitement « tendancieux » de l’actualité sénégalaise. Le ministre reproche, entre autres, à la filiale de France Médias Monde, son compte rendu de l’affaire Birame Souleye Diop (du nom du numéro 2 de Pastef) arrêté pour des propos déplacés à l’égard des présidents sénégalais et ivoirien. Mais aussi sa couverture « partisane » des dernières manifestations du mois de juin.





Revenant sur les faits pour donner une explication sur le bien-fondé de son communiqué, assez sévère du reste, Moussa Bocar Thiam déclare d’emblée : « quand on est à la veille d’une élection présidentielle, la tension monte. Et les médias doivent éviter d’en rajouter ».