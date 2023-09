[Spécial Magal] Complexe Cheikh Ahmadou Bamba: Focus sur ce temple du savoir de la cité religieuse de Touba

Communément appelé université de Touba, ce gigantesque projet est en faite un Institution d’éducation et de formation dénommée Complexe Cheikh Ahmadoul Khadim pour l’Education et la Formation (CCAK/EF). Né de la vision éducative et des principes religieux du fondateur du mouridisme, le complexe est sorti de terre et commence à accueillir ses premiers disciplines. Seneweb a effectué une visite guidée sur les lieux avant de tendre le micro au Recteur, Serigne Ahmadou Badawi Mbacké