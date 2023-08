Condamnation de Sonko : La contumace est toujours en vigueur (Ismaïla Madior Fall)

Les espoirs de voir Ousmane Sonko se présenter à la présidentielle du 25 février 2024 semblent se réduire de jour en jour. Après son arrestation suivie de son inculpation pour appels à l'insurrection et autres crimes et délits, ses avocats avaient affirmé que leur client n'était plus en situation de contumace et que donc la condamnation dans l'affaire Sweat Beauté était tombée à l'eau. Une affirmation rejetée par le ministre de la Justice Ismaïla Madior Fall.





Face à la presse ce lundi 7 août, le garde des Sceaux a rappelé que le leader de l'ex-parti Pastef n'a pas été arrêté dans le cadre de sa condamnation, mais plutôt dans une autre affaire. De plus, "il ne s'est pas constitué prisonnier".