Conférence de l’ACI Afrique : LAS SA lance la 70ème édition que Dakar accueille du 14 au 20 octobre 2023

C’est officiel ! Dakar va accueillir la 70ème Conférence régionale, Exposition et Assemblée générale annuelle du Conseil International des Aéroports (ACI Afrique) du 14 au 20 octobre 2023. L’annonce a été faite par LAS SA, gestionnaire de l'Aéroport international Blaise Diagne (AIBD) de Diass, en marge d’une conférence de presse tenue ce lundi 2 octobre 2023, à Dakar, Sénégal.









Une plateforme pour les professionnels de l'aviation pour favoriser des échanges et collaborations pour l'avenir de l'industrie aéroportuaire en Afrique





Il s’agit d’un événement important qui servira de plateforme pour les professionnels de l'aviation, favorisant échanges et collaborations pour l'avenir de l'industrie aéroportuaire en Afrique. Ainsi, au cours de cette rencontre avec les journalistes, qui marque le lancement officiel de ladite conférence, le Directeur général de LAS SA, M. Askin Demir, a renseigné que cet important événement va réunir plus de 300 délégués, managers, exposants et professionnels du secteur des transports aériens dans la capitale du Sénégal sous le thème « La résilience par la technologie ».





Askin DEMIR signale que ce thème abordera les défis post-pandémie Covid-19 et les solutions novatrices pour la reprise durable. En effet, les sujets tels que la sûreté, la sécurité, l'expérience client, l'infrastructure, le développement commercial, l'innovation technologique, l'environnement et la durabilité seront discutés lors des panels durant 6 jours. « Les rassemblements d'ACI Afrique encouragent la collaboration entre opérateurs aéroportuaires, partenaires commerciaux et acteurs de l'aviation civile internationale pour promouvoir l'excellence dans les opérations aéronautiques », a-t-il soutenu, en présence du Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires, M. Serigne Ahmadou Bamba Sy, et la Secrétaire générale de l’AIBD, Mme Rachelle Boucal.





« Une véritable opportunité pour le Sénégal »





En outre, des réunions des différents comités de l’ACI et des ateliers de travail (Work Shop) se tiendront en marge de la conférence ainsi que des expositions des partenaires et fournisseurs de services aéroportuaires, ce qui ouvrira de nouvelles opportunités au gestionnaire LAS.SA. Selon le Dg de LAS SA, cette conférence de l’ACI Afrique (70ème, 32ème Assemblée générale annuelle et expositions) constitue « une véritable opportunité » pour le Sénégal, à travers les différents panels, de montrer les grandes réalisations du PSE (Plan Sénégal émergent) dans le secteur de l’aéronautique et de présenter le projet de hub aérien. Et des conférences, des tables rondes et des réunions de haut niveau mettront en première ligne des experts de renommés de l’aviation.





A ce titre, LAS, qui est l’hôte de cette importante rencontre, reste convaincu, qu’au vu du programme et de la qualité des intervenants qui leurs viennent de tous les horizons, sera « une réussite parfaite ».





ACI Afrique est l’association internationale des aéroports africains. En effet, ACI Afrique, la voix des aéroports africains, a pour objectif premier de « représenter et de faire progresser les intérêts collectifs des aéroports africains, tout en promouvant l’excellence professionnelle dans les opérations et la gestion des aéroports, par la fourniture de programmes et de services efficaces et de qualité, afin de parvenir à un développement sûr, sécurisé et durable de l’industrie du transport aérien en Afrique ».





Au 31 mai 2023, l’ACI Afrique desservait 71 membres réguliers exploitant plus de 265 aéroports dans 53 pays. Les membres de l’ACI Afrique comprenaient également 52 partenaires commerciaux.





« Le choix de Dakar n’est pas fortuit »





Présidant la rencontre au nom du ministre Doudou Ka, le Secrétaire général du Ministère des Transports aériens et du Développement des infrastructures aéroportuaires a soutenu que le choix de la capitale sénégalaise pour abriter une telle rencontre n’est pas fortuit. Pour Serigne Ahmadou Bamba Sy, Dakar est une ville carrefour et constitue le futur hub aérien de la sous-région.