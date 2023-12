Congrès d’investiture : Alioune Sarr fixe un nouveau cap pour le Sénégal

Les parties prenantes de la Coalition Alioune Président 2024 (CAP2024) préparent activement la présidentielle du 25 février 2024. Elles étaient en congrès, le samedi 2 décembre à Thiès. Les participants sont venus de toutes les régions et de la Diaspora. Ces derniers se sont penchés sur les défis qui interpellent le Sénégal.



L’assemblée considère «la situation politique, économique, sociale nationale et internationale ainsi que le tournant décisif que constitue l’élection présidentielle du 25 Février 2024 », comme des défis. D’autant plus que le contexte national de tensions politiques réelles est aggravé par une crise multiforme induite par les effets de la géopolitique mondiale, avec ses conséquences politique, économique, sécuritaire, sanitaire et alimentaire.









Cette formation politique a pointé la dégradation soutenue des conditions de vie des populations marquée par l’inflation, les crises dans les secteurs de l’éducation et de la formation, ainsi que l’absence de perspectives viables pour les jeunes, frappés par le chômage.

L’Assemblée regrette aussi «les insuffisances persistantes dans l’indépendance et la séparation des pouvoirs qui fragilisent des institutions comme l’Assemblée Nationale ou la Justice au point que celles-ci n’arrivent pas à jouer pleinement leur rôle» ;

La CAP2024 a aussi évoqué «la nécessité urgente d’engager notre pays sur une nouvelle perspective en mesure de promouvoir notre souveraineté dans les secteurs stratégiques, de redynamiser notre économie et d’asseoir les bases d’une gouvernance politique, économique et financière transparente, efficace et efficiente ».

Ce tableau peu reluisant appelle à la mise en place d’importants dispositifs de protection sociale et de redistribution des ressources en faveur des couches défavorisées et celles vulnérables et d’investir davantage pour la résorption de la pauvreté. Il est également impérieux de lutter contre le chômage, le sous-emploi, la maîtrise de l’inflation et la promotion de la stabilité et la préservation de la stabilité du pays.

La coalition dirigée par le candidat Alioune Sarr a souligné l’importance de la promotion de la bonne gouvernance, de la reddition des comptes, de la modernisation et de la rationalisation de la vie politique et du renforcement de la démocratie.

Les organisateurs se réjouissent de la formidable convergence des forces patriotiques politiques, sociales et économiques autour du Président Alioune Sarr à travers la CAP2024. « Le Président Alioune Sarr, fort d’une expérience gouvernementale d’au moins 10 ans, réunit en lui tous les critères de probité, de compétence, de patriotisme, d’engagement et de rigueur pour porter une dynamique victorieuse au service exclusif des Sénégalaises et des Sénégalais », estiment ses partisans. Le congrès d’investiture de la Coalition Alioune Président 2024 a magnifié la forte mobilisation de toutes les sensibilités de la coalition et décidé d’investir le Président Alioune Sarr, candidat de ladite coalition à la présidentielle du 25 Février 2024. Mieux, elle s’engage à mobiliser tous les segments de la population sénégalaise dans les villes et les campagnes et dans la Diaspora pour assurer une victoire éclatante au soir du 25 février 2024.