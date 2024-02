Conseil interministériel sur le pèlerinage 2024 : Le Premier ministre annonce le prix du package et formule 7 recommandations

Comme chaque année, à l’approche du pèlerinage à la Mecque, l’Etat du Sénégal prend toutes les dispositions idoines pour permettre aux pèlerins sénégalais d’accomplir le 5ème pilier de l’islam dans les meilleures conditions possibles. C’est dans ce cadre que le Premier ministre, Amadou Ba a, au nom du Chef de l’Etat, Macky Sall, présidé le conseil interministériel consacré au pèlerinage à la Mecque pour l’édition 2024. Cette importante rencontre, qui s’est tenue ce vendredi 23 février 2024, au Ministère des Affaires Étrangères et des Sénégalais de l’Extérieur, à Dakar, a pour but de discuter des moyens de garantir que nos concitoyens accomplissent leur Hadj, dans les meilleures conditions possibles.

Il s’agit, pour le chef du gouvernement, de prendre toutes les dispositions pour que les pèlerins sénégalais puissent honorer ce 5èmepilier de l’islam dans les meilleures conditions. Ainsi, durant près de trois tours d’horloge, l’ensemble des acteurs ont passé en revue tous les aspects qui permettront à notre pays d'être cité en exemple en matière d'organisation du Hadj. Ils ont également examiné les questions liées, notamment au transport, à l’hébergement, à la sécurité, à la restauration, à la santé, entre autres points d’attention.

Le quota du Sénégal est estimé à près de 13 000 pèlerins et le prix du package est fixé à 4,3 millions de francs Cfa

Pour cette année, le Sénégal bénéficie d'un quota de 12 860 pèlerins, réparti comme suit : 1 860 pour la Délégation générale au pèlerinage et 11 000 pour les voyagistes privés. Et le Premier ministre a annoncé que le gouvernement a décidé, sur instructions du président de la République, Macky Sall, de prolonger jusqu’au 15 mars 2024, le processus d’inscription des pèlerins et préparatifs du Hadj ; et de fixer le prix du package pour le pèlerinage 2024 à 4.300.000 francs Cfa.

Avec ce quota de 12 860 pèlerins, Amadou Ba souligne la nécessité pour les acteurs de se préparer, en conséquence, pour « faire face aux difficultés éventuelles et développer une grande capacité d'anticipation pour le succès » du pèlerinage.

Au terme des travaux de ce Conseil interministériel sur l'organisation du pèlerinage aux lieux saints de l’islam 2024, le chef du gouvernement a exhorté les acteurs concernés à « travailler ensemble avec détermination, compassion et dévouement, pour atteindre cet objectif, à savoir : la satisfaction de l’ensemble des pèlerins ».

Sept recommandations formulées aux Ministères concernés

Amadou Ba a, par ailleurs, formulé quelques recommandations à l’endroit des ministères concernés. Ici, il a engagé le ministre des Affaires étrangères à veiller au respect des délais prévus pour le début et la clôture des inscriptions et à prendre les dispositions nécessaires pour faciliter toutes les opérations d’enrôlement des pèlerins.

Le chef du gouvernement a renseigné que le ministre des Affaires Étrangères prendra les dispositions utiles, de concert avec les voyagistes privés à la bonne organisation du Hadj, avec l’implication de toutes les parties prenantes pour la parfaite prise en charge de tous les pèlerins en mettant un accent particulier sur le transport, l’hébergement et la restauration. Il renforcera aussi la communication autour des préparatifs du Hadj, en tenant compte des délais fixés par les autorités saoudiennes.

Amadou Ba a aussi recommandé au ministre des Finances de prendre les mesures appropriées pour finaliser la procédure de mise en compétition des banques, en vue d’obtenir un taux de conversion fixe du Rial ; et prendra les mesures diligentes pour mobiliser, à temps, les ressources destinées au pèlerinage. Il a également fait savoir que le ministre de l’Intérieur mettra en place un dispositif spécial de production des passeports pour les pèlerins et veillera à assurer un accompagnement sécuritaire aux pèlerins au départ et comme à l’arrivée. Et le ministre de la Santé est chargé d’élaborer et de diffuser un protocole sanitaire et mettra en place des équipes chargées de la visite médicale dans les localités prévues à cet effet ;

Pour finir, le Premier ministre a indiqué que le ministre des Transports aériens prendra les dispositions appropriées pour la préparation et l’opérationnalisation du terminal pèlerins de l’AIBD ; et prendra également les mesures idoines pour une bonne participation du Pavillon national Air Sénégal à cette édition 2024 du Hadj.