Contenu local dans l’exploitation pétro-gazière : Cse lance sa nouvelle filiale Ecsen oil and Gas

La compagnie sahélienne d’entreprise (Cse) a officiellement ajouté une corde à son arc à travers le lancement, ce jeudi 22 octobre 2020, de sa toute nouvelle filiale Ecsen (support services oil and gas). Le nouveau-né qui a répondu, sans trainer le pas, à l’appel à la prise en charge du contenu local dans l’exploitation des ressources pétrolière et gazière, a exclusivement dédié ses activités à la fourniture de biens et services logistiques (à terre et en mer) dans le secteur du pétrole et du gaz en perspective de l’exploitation prochaine des gisements offshore du Sénégal.





L’idée, révèle son directeur général Oumar Sow, par ailleurs Pdg de Cse, a germé il y a seulement 10 mois. En un temps record, de grands pas ont été posés. « Depuis dix mois, nous nous attelons à mettre en place cette structure. Je me félicite aujourd’hui de voir que nous avons pu signer des partenariats solides avec des partenaires stratégiques de très hautes dimensions », se réjouit le directeur général d’Ecsen, Oumar Sow.





Avec ses partenaires Invest in Africa, Ambrey, Efinor, O2 catering, Alpha marine, Ipas, Rmo, Petrosen et bien d’autres, Ecsen s’active dans quatre secteurs d’activité : le transport maritime, le catering (restauration, hôtellerie, service à bord, cuisine) et la fourniture de main d’œuvre qualifié et ciblé à terre et en mer. « Tout ce que nous allons fournir comme services sera encadré. La gestion des bateaux, la gestion des équipages, le logement de ces gens, leur transports…tout cela sera géré pour nos clients (woodside, Bp, Total et leurs sous-traitants) par nous », indique le directeur général adjoint d’Ecsen, Lionel Cren.





Le transport maritime sera le cœur de métier d’Ecsen. Toute une gamme de navires et matériels logistiques est prévue : des bateaux surfeurs (70 à 80 places à bord), vedettes d’assistances des opérations en mer, des bateaux ambulances (avec un médecin urgentiste et un infirmier), des navires de ravitaillement offshore (Psv) entre autres.





Un type d’investissement qui génère bien évidemment de l’emploi exclusivement réservé aux Sénégalais conformément aux exigences de la loi sur le contenu local dont les trois projets de décrets d’applications ont été adoptés hier en conseil des ministres. « Aussi bien les capitaines à bord que les techniciens etc. tout cela seront des métiers sénégalais dès demain », assure Lionel Cren.





Pour sa part, procédant au lancement officiel d’Ecsen, le ministre du pétrole, Mouhamadou Makhtar Cissé se réjouit de l’exemple que Cse vient donner aux entrepreneurs sénégalais dans la prise en charge du contenu local. « Ce positionnement de Cse, l’un des acteurs majeurs de notre économie, est une réponse pertinente à l’appel du chef de l’Etat. Et un exemple donné à tous les investisseurs nationaux pour se préparer dès maintenant à participer activement avec rigueur et professionnalisme dans la perspective de l’exploitation de nos ressources naturelles. En effet, il faut s’y préparer dès maintenant, demain risque d’être trop tard », prévient-il.