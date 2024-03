Convention de partenariat : Le Fera accorde 15 millions à la Linguère de Saint-Louis

La Linguère de Saint-Louis et le Fonds d’entretien routier autonome (Fera) ont signé une convention de partenariat. La cérémonie de signature s'est déroulée ce lundi à la maison de l’Ile à Saint-Louis, en présence du directeur général du Fera, Pape Ibrahima Faye, et du président de la Linguère de Saint-Louis, Amara Traoré.









Grâce à cette entente, le club emblématique de la cité tricentenaire recevra un soutien financier de 15 millions de francs CFA, une somme qui permettra au club de bien finir la saison de football de Ligue 1.





Pape Ibrahima Faye a souligné que cet accompagnement s'inscrit dans le cadre des actions que le Fera déploie à travers le Sénégal. « Toutefois, le sponsoring implique une visibilité et c'est pourquoi des contraintes et des obligations sont présentes des deux côtés. À ce stade, je disais au président Amara Traoré que c'est un premier pas, mais pour le développer de manière durable, la Linguère doit également performer au niveau du championnat professionnel et africain. En tant que membre des Fonds d’entretien routier en Afrique, le Fera bénéficiera d'une plus grande visibilité si la Linguère brille au niveau local», a-t-il souligné.





Amara Traoré, le président de la Linguère, considère la signature de cette convention comme un jour mémorable pour le club saint-louisien. « C'est la première fois que la Linguère signe un partenariat de 15 millions. Ce qui démontre que le modèle économique mis en place par le club est solide. Pour développer la Linguère, nous avons besoin du soutien des autorités de Saint-Louis. Depuis le début de la saison, nous n'avons payé qu'un seul mois. Le geste du Fera est une réponse indiquant que l'émigration clandestine n'est pas une solution. Grâce à cette convention, le Fera et son directeur général concrétisent le vœu du président de la République d’accompagner la jeunesse », a déclaré Amara Traoré.