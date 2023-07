Coopération financière : Le Sénégal et l’Allemagne renforcent leurs collaborations au profit du secteur pharmaceutique

Une nouvelle étape importante dans le renforcement des relations entre le Sénégal et la République fédérale d'Allemagne vient d’être franchie. Un accord de coopération financière d’un montant de 20 millions d'euros (soit environ 13 milliards de francs Cfa) pour le projet "Promotion de la production de vaccins au Sénégal" a été signé, ce jeudi 13 juillet 2023, par la Ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération, Madame Oulimata Sarr, l’Ambassadeur d’Allemagne au Sénégal, SEM Sönke Siemon, et le Directeur de la KEW (coopération allemande), Monsieur Karl Von Klitzing.









Deux contrats de financement sous forme d'appui budgétaire, signés





Il s’agit ici, de deux (2) contrats de financement sous forme d'appui budgétaire pour la relance du secteur pharmaceutique. Une contribution substantielle qui s'inscrit dans le cadre du "Partenariat pour encourager les réformes" initié en novembre 2019. Elle soutient également le projet Madiba, dont l'objectif est de développer une plateforme régionale de production de vaccins à Dakar, au Sénégal.





« Une contribution constante au développement économique et social du Sénégal »





Au cours de cette importante rencontre qui s’est tenue dans l’après-midi, au Ministère de l’Economie, du Plan et de la Coopération, à Dakar, Mme le Ministre a exprimé ses remerciements aux autorités allemandes pour leur contribution constante au développement économique et social du Sénégal.





Oulimata Sarr a également adressé un remerciement particulier à M. Karl Von Klitzing, directeur sortant de la KFW, pour sa « contribution précieuse » à cette collaboration.





« Le fruit d'une collaboration étroite… »





Le directeur de la KFW, pour sa part, s’est dit honorer de ce nouvel accord entre le Sénégal et la coopération allemande. « Nous sommes très honorés de pouvoir signer aujourd'hui le contrat d’aide financière entre la KFW et le MEPC pour l'appui budgétaire pharmaceutique de 20 millions d'euros. Je suis heureux car cette signature marque le fruit d'une collaboration étroite entre les équipes du gouvernement sénégalais, de la KFW, du Ministère allemand de la coopération économique et du développement (BMZ), l’UE et l’AFD dans le cadre de l'approche Team Europe. Ensemble nous avons su concevoir une matrice exhaustive de réformes et de revitalisation du secteur pharmaceutique du Sénégal à la fois ambitieux et réaliste, qui sans aucun doute, portera ses fruits », a souligné Monsieur Karl Von Klitzing.





Il ajoute : « Après la signature du contrat d’aide financière d’aujourd’hui, la prochaine étape est la signature de la Convention séparée entre le MSAS, le MFB, le MEPC et la KFW. Cette convention fixera l'ensemble des aspects du projet ainsi que les modalités de décaissements ».