Coopération Japon-Sénégal : Les chiffres d'un partenariat fécond

Madame Oulimata Sarr, ministre de l’Économie, du Plan et de la Coopération, et Son Excellence Monsieur Izawa Osamu, ambassadeur du Japon au Sénégal, ont co-présidé ce jeudi 15 juin 2023, à Dakar, le comité de suivi de la coopération entre le Japon et le Sénégal. Il s’agit d’une concertation sur la coopération entre les deux pays au titre de l’année 2023 qui a permis d’ajouter un maillon supplémentaire à la longue chaîne de solidarité entre les deux pays avec la signature de l’échange de notes relatif au Programme de Bourses pour le développement des ressources humaines d’un montant d’environ 1 milliard 135 millions FCFA.









Un montant cumulé de plus de 1 216 milliards de francs Cfa, de 1960 à nos jours





Au cours de cette importante rencontre, qui a enregistré la participation effective de plusieurs Ministères techniques, bénéficiaires des nombreux projets et programmes financés par la coopération japonaise dans les domaines des infrastructures, de la formation technique et professionnelle, de l’agriculture, de la pêche, de la santé et de l’éducation, entre autres, Son Excellence Monsieur l’ambassadeur Izawa a rappelé que le renforcement de la coopération économique et la promotion des investissements des entreprises japonaises au Sénégal sont les principaux piliers de sa mission pour raffermir les relations entre le Sénégal et le Japon.





Le diplomate japonais a aussi fait le bilan, plus qu’encourageant, de la coopération entre les deux pays qui a commencé dès après l’accession du Sénégal à l’indépendance en 1960. Selon lui, de 1960 à nos jours, un montant cumulé de 1 216 milliards 220 millions de FCFA, a été accordé au Sénégal aux titres de la coopération financière non-remboursable et remboursable et de la coopération technique. De plus, près de 1 300 experts et 1 200 volontaires japonais ont été envoyés au Sénégal pour mettre en œuvre la coopération sur le terrain. Des résultats concrets qui, pour lui, ont été constatés comme l’augmentation du taux d’autosuffisance en riz.





Signature d’un accord de don entre les deux pays





Du point de vue des principes qui sous-tendent l’APD, Son Excellence Monsieur Izawa Osamu renseigne que son pays attache « une grande importance » à la coopération basée sur les échanges humains, apportant ainsi ses expériences en matière de développement aux pays bénéficiaires. « Le Japon affecte des experts dans plusieurs cabinets des Ministères sectoriels et envoie de nombreux spécialistes des projets de la coopération au Sénégal. L’objectif est de permettre un bon déroulement et la gestion optimale des projets en partageant leurs connaissances et expériences à l’échelle communautaire et nationale », a-t-il souligné.





Et d’ajouter : « L’échange de notes signé à l’occasion de ce comité traduit parfaitement la philosophie qui sous-tend l’aide publique au développement du Japon, qui attache une grande importance à la formation des ressources humaines. Il s’agit du programme de bourses pour les fonctionnaires sénégalais pour apprendre la technologie et l’expérience de développement du Japon afin de mettre leurs acquis au service de l’émergence du Sénégal ».





Une coopération « multiforme et fructueuse » de près de 50 ans





La ministre de l’Economie, du Plan et de la Coopération du Sénégal, pour sa part, a souligné l’excellence et le dynamisme de la coopération entre son pays et le Japon, tout en se réjouissant de « la qualité et de la pertinence » des interventions du Japon au Sénégal, depuis le lancement de cette coopération en 1974. Sans être exhaustive, Mme Oulimata Sarr a dressé un bilan global de presque cinquante années de coopération multiforme et fructueuse entre les deux pays.





En effet, ce comité de suivi de la coopération entre le Japon et le Sénégal, qui se tient après une longue pause, a permis de constater le bilan des réalisations de plus de 62 ans de coopération et de tracer les perspectives pour un avenir plus prometteur. Le portefeuille actif est composé de près d’une trentaine de projets dans les secteurs de l’éducation, la formation professionnelle, la santé, l’agriculture, la pêche, l’hydraulique, l’assainissement, les infrastructures et l’environnement.





Selon Mme le ministre, il est essentiellement composé de projets d’assistance technique et comporte des projets en cours de grande envergure, notamment : la construction de l’usine de dessalement de l’eau de mer à Dakar ; l’appui budgétaire à la CMU (Couverture maladie universelle) qui prévoie de contribuer à la réalisation de la couverture sanitaire universelle (CSU), conformément aux Objectifs de développement durable (ODD) et à l’Agenda 2063 de l’Union Africaine ; la réhabilitation du Môle 3 du Port autonome de Dakar, projet qui entre dans le cadre de la coopération financière non remboursable dont le but de « renforcer le fonctionnement du port et ainsi d’améliorer le commerce des biens » au niveau sous régional par le biais du chemin de fer Dakar-Bamako ; la réhabilitation d'urgence et le renforcement du réseau de distribution énergétique dans la région de Dakar ; l’appui budgétaire au programme de soutien au secteur de l’éducation contribuera à combler le gap de financement du Programme d’amélioration de la qualité, de l’équité et de la transparence de l’éducation et de la formation (PAQUET-EF) ; et le Projet de construction d’un laboratoire national d’analyse des produits de la pêche et de l’aquaculture qui sera installé dans le pôle urbain de Diamniadio.





A l’en croire, « l’exécution du portefeuille des projets japonais au Sénégal est très satisfaisante dans la mesure où elle se fait toujours sur la base d’une démarche qui allie l’efficience et l’efficacité ».





De nouveaux projets en instruction