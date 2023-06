Corruption de la jeunesse: " L'Etat qui encadre la prostitution est le premier coupable" ( Cheikh Tidiane Youm)

L’Etat a légalisé et encadre la prostitution. Il donne à des jeunes de plus de 18 ans des cartes sanitaires les autorisant à se prostituer. Il les soigne quand elles sont malades. Aujourd’hui, ce sera difficile de ne pas lui dire qu'il est lui-même coupable de corruption de jeunesse a dit Cheikh Tidiane Youm. Pour lui ce délit pour lequel Ousmane Sonko est condamné est « la preuve que nous sommes en face d’un régime qui a la frousse, qui a peur et qui tâtonne ».





D’ailleurs Habib Sy a rajouté à ce point que l’activité qui est la prostitution est prise en compte dans le calcul du PIB que l’Etat exhibe comme un trophée….





Les détails avec la vidéo